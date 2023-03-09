أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 9-3-2023

شهدت

9-3-2023 استقرارًا بالسوق المحلية لتتراوح بين 73 و74 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 78 و80 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 73 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 3 جنيهات لتسجل 120 جنيهات للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 70 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 72 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 117 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 20 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 73 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 125 و130 جنيها، وزادت الدواجن الساسو إلى 125 جنيها للمستهلك.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 21 و22 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيها، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 70 جنيهًا.