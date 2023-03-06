أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 6-3-2023

انخفضت

بنحو جنيهين لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 74 و75 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 120 و125 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 120 جنيها للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 71 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 115 جنيهات للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 65 جنيهًا فى المزرعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 70 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 110 جنيهات للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 20 جنيها.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 71 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 22 و23 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.