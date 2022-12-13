أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13-12-2022

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13-12-2022 بالسوق المحلية عند 38 و40 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 40 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 63 و65 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 62 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 58 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 25 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 38 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وقفزت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 60 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 1 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 1.75 و2 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 25 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.