أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-12-2022

حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-12-2022 على استقرارها بالسوق المحلية لتتراوح بين 38 و40 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 59 و61 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 60 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 40 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 56 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 25 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 40 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 56 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 1 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيهين لتسجل 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 1.75 و2 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 25 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.