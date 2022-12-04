أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 4 -12-2022

ارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 4-12-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 35 و37 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيه لتتراوح بين 40 و42 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 56 و57 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية إلى 37 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقفزت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 53 جنيهًا للكيلو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 25 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وصعدت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 37 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

كما صعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 4 جنيهات لتسجل 52 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 1 جنيه.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 1.75 و2 جنيه، وهبط الكتكوت الساسو إلى 2.75 و3 جنيهات، واستقر كيلو الأمهات البيضاء عند 25 جنيهًا.