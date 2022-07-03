أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-7-2022

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-7-2022 فى السوق المحلية عند 32 و33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتبدأ أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من 37 إلى 39 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وزاد الكتكوت الأبيض إلى 5.25 و5.5 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 32 جنيها، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 46 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت الدواجن الساسو 47 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجلت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 50 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.