أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 14-11-2022

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، انخفاض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 14-11-202 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتسجل 38 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 42 و43 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 3.75 و4 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 32 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيهين لتسجل 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 51 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 32 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 40 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 54 و56 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 51 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 5 جنيهات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.