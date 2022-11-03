أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022

حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-11-2022 على استقرارها بالسوق المحلية لتتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

فيما قفزت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيهين لتسجل 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 2.75 و 3 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 49 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 36 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 47 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 4 جنيهات.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.