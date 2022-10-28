أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-10-2022

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-10-2022 بالسوق المحلية عند 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 37 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبِلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق تصريحات عبد العزيز السيد.

وصعد الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليتراوح بين 2.75 و3 جنيهات، كما انخفض الكتكوت الساسو إلى 2.75 و3 جنيهات، وتراجع كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيهين.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن شهريًّا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 45 جنيهًا للكيلو، وتراجعت الأمهات البيضاء إلى 21 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 35 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبد الحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 45 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 3 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتَجة محليًّا.

