أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-10-2022

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-10-2022 بالسوق المحلية عند 32 و33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 36 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وهبط الكتكوت الأبيض إلى 3.25 و3.50 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 3.25 و3.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 25 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 45 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 25 جنيهًا فى المزرعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 33.5 جنيه، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 43 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 4.5 جنيه.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.