أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-6-2022

تراوحت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-6-2022 فى السوق المحلية بين 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 38 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 34 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 50 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 4.5 و4.75 جنيه، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وارتفع كيلو الأمهات البيضاء إلى 27 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 34 جنيها، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 46 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 34 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وارتفعت الدواجن الساسو إلى 48 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وصعدت الأمهات البيضاء إلى 27 جنيهًا فى المزرعة.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.