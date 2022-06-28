أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28-6-2022

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28-6-2022 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 33 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 34 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.25 و4.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وهبط كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيه لتسجل 26 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 34 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 50 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 46 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 34 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتراجعت الدواجن الساسو إلى 46 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، كما تراجعت الأمهات البيضاء إلى 26 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.