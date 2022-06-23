أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 32 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 37 و39 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 34 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه، وانخفض الكتكوت الأبيض إلى 5.25 و5.5 جنيه.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 34 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 48 و50 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 46 جنيهًا للمستهلك.

كما هبطت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 45 جنيهًا للكيلو، والكتكوت الأبيض إلى 5 جنيهات.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 34 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت الدواجن الساسو 46 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.