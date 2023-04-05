أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية

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أسعار الساسو اليوم

من 75 إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

فيما تراجعت أسعار الدواجن الساسو اليوم بنحو 5 جنيهات لتسجل 86 جنيها للكيلو فى المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 95 و97 جنيها، بحسب المنطقة.

وانخفضت أسعار الدواجن البلدى إلى 100 و105 جنيهات، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 155 و165 جنيها – باختلاف المنطقة.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 100 و120 جنيها للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.