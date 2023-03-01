أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك في السوق المحلية

انخفضت

أسعار الرومى اليوم

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 72 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 90 و120 جنيها للكيلو في السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت خلال العام الحالي، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضي.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و95 جنيها للكيلو، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيها – باختلاف المنطقة.