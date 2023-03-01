Loading...

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك في السوق المحلية

Loading...

هبطت بنحو 3  جنيهات لتتراوح بين 72 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك في السوق المحلية
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

2:04 م, الأربعاء, 1 مارس 23

انخفضت

أسعار الفراخ البيضاء اليوم فى السوق المحلية
بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 72 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 90 و120 جنيها للكيلو في السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت خلال العام الحالي، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضي.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و95 جنيها للكيلو، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%. 

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيها – باختلاف المنطقة.

الدواجن
أسعار الفراخ البيضاء
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

2:04 م, الأربعاء, 1 مارس 23