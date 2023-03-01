أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء في السوق المحلية

استقرت

أسعار الفراخ البيضاء

عند 105 و110 جنيهات للكيلو للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 105 جنيهات، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية،

وهبطت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلية إلى 72 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 60 و95 جنيها للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وبدأ سعر كيلو البانيه من 160 و170 جنيها – باختلاف المنطقة.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 90 و120 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.