اقتصاد وأسواق

أسعار الفحم تهبط بنسبة 8% وسط بحث الصين التدخل في الأسواق

الصين تدرس سبلًا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة
أيمن عزام 9:12 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:12 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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هبطت أسعار العقود الآجلة للفحم في الصين بنسبة 8% في المعاملات الليلية، اليوم الثلاثاء، بينما قالت الصين إنها تبحث عن طرق للتدخل وخفض الأسعار المرتفعة القياسية الحالية للوقود وصولًا إلى “نطاق معقول”.

تراجع أسعار الفحم

وهبطت عقود الفحم الحراري تسليم يناير إلى 1.755.49 يوان (275 دولار) للطن، بعد أن لامست ذروة 1.982 يوان في جلسة التداول نهار الثلاثاء، وسط اتساع نطاق أزمة الطاقة واقتراب فصل الشتاء.

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وقالت لجنة التخطيط الحكومية في الصين، الثلاثاء، إنها تدرس سبلًا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.

جاء ذلك في بيانٍ صدر بعد اجتماع مع شركات الفحم الرئيسية واتحاد الصناعة لضمان إمدادات الفحم للشتاء والربيع.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار.

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وتعهدت اللجنة أيضًا بالتصدي لأية مخالفات أو مضاربات والحفاظ على استقرار السوق.

على صعيد أزمة الطاقة العالمية، لن ترسل روسيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يخالف التوقعات بأن موسكو قد تخفف قبضتها على السوق، وذلك بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده جاهزة لمساعدة أوروبا لتوفير المزيد من الغاز.

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وأظهرت نتائج عطاء يوم الاثنين، أن شركة غازبروم الروسية الحكومية لن تقوم بضخ كميات إضافية من الغاز في نوفمبر المقبل لأوروبا، سواء عبر خط الأنابيب الذي يمر بأوكرانيا أو من خلال خط أنابيب غرب أوروبا الذي يمر عبر بولندا.

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بقلم أيمن عزام

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