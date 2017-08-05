أسعار الفاكهة والخضراوات تواصل الصعود رغم زيادة المنتجات

الصاوى أحمدتواصل أسعار الفاكهة ارتفاعاتها المستمرة في الأسواق رغم الركود الذي يصيب جميع الأصناف من جانب وزيادة ضخ المنتجات من جانب آخر، وتراوح سعر التين البرشومى بين 10 إلى 12 جنيها، والكمثرى 10جنيهات، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية 11جنيها والعويس 15 جنيها للكيلو، كما استقبلت الأسواق منذ يومين

الصاوى أحمد

تواصل أسعار الفاكهة ارتفاعاتها المستمرة في الأسواق رغم الركود الذي يصيب جميع الأصناف من جانب وزيادة ضخ المنتجات من جانب آخر، وتراوح سعر التين البرشومى بين 10 إلى 12 جنيها، والكمثرى 10جنيهات، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية 11جنيها والعويس 15 جنيها للكيلو، كما استقبلت الأسواق منذ يومين بشائر الجوافة بأسعار تبدأ من 12 جنيها.

وأكد تجار لـ”المال” أن سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 6 جنيهات والموز البلدي بـ 7.5جنيه.

واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات فى أسواق الجيزة وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها 4 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 19جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 4 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6 جنيهات حسب الصنف والجودة.

وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.