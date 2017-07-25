أسعار الفاكهة تواصل التراجع.. و6.5 جنيه لكيلو التين

الصاوى أحمدانخفضت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء فى أسواق التجزئة، حيث تراوح سعر التين البرشومي بين 6.5 إلي 8 جنيهات بدلا من 10 منذ يومين، والمانجو " السكرى " للمستهلك 10 جنيهات وتصل لـ12 فى بعض الأصناف الأعلى جودة بدلا من 15 جنيها مؤخرا و"العويس " بلغت 20 جنيها للكيلو.وأكد تجار

الصاوى أحمد

انخفضت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء فى أسواق التجزئة، حيث تراوح سعر التين البرشومي بين 6.5 إلي 8 جنيهات بدلا من 10 منذ يومين، والمانجو ” السكرى ” للمستهلك 10 جنيهات وتصل لـ12 فى بعض الأصناف الأعلى جودة بدلا من 15 جنيها مؤخرا و”العويس ” بلغت 20 جنيها للكيلو.

وأكد تجار خضر وفاكهة في أسواق الجيزة لـ”المال ” أن أسعار الفواكه الصيفية من المرتقب أن تشهد انخفاضات جديدة خلال أيام خاصة مع زيادة جني وتسويق المحاصيل في الأسواق لا سيما “المانجو” التي من المرتقب أن تنخفض خلال شهر أغسطس المقبل مع طرح إنتاج محافظة الإسماعيلية قريبا.

وسجل سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 13 جنيها، والتين البرشومى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكرى بـ 15جنيها والتيمور بين 20 إلى 25 جنيها.



واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات فى أسواق الجيزة وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 25 جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 8 جنيهات حسب الصنف والجودة.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 و 7 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات.