أسعار الفاكهة تواصل الارتفاع رغم انكماش الطلب

بشائر الجوافة بـ12جنيها الصاوى أحمدواصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها رغم تراجع الإقبال عليها، وتراوح سعر التين البرشومى بين 6.5 إلى 10 جنيهات، والكمثرى 10جنيهات، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية بـ 11جنيها والعويس بـ 15جنيها للكيلو، كما استقبلت الأسواق بشائر الجوافة بأسعار تبدأ من 12جنيها.

بشائر الجوافة بـ12جنيها

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها رغم تراجع الإقبال عليها، وتراوح سعر التين البرشومى بين 6.5 إلى 10 جنيهات، والكمثرى 10جنيهات، والمانجو السكرى 12 جنيها والزبدية بـ 11جنيها والعويس بـ 15جنيها للكيلو، كما استقبلت الأسواق بشائر الجوافة بأسعار تبدأ من 12جنيها.

وأكد تجار لـ”المال” أن سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 6 جنيهات والموز البلدي ب7.5جنيها .

واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات فى أسواق الجيزة وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 19جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6جنيهات حسب الصنف والجودة.

وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.