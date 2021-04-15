أسعار الفاكهة اليوم الخميس 3 رمضان الموافق 15-4-2021

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم 3 رمضان الموافق 15-4-2021 لدى محالّ البيع بالقطاعي، وسجل كيلو الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 22 جنيهًا، والموز الجبلي 12 جنيهًا، والموز الصعيدي 8 جنيهات ونصف، والتفاح المستورد الأحمر، والأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، حسبما أكد عدد من تجار الفاكهة.

وأضاف التجار أن العنب الأحمر “الكرمسون” قفز إلى 20 جنيهًا للكيلو، مقابل 15 جنيهًا قبل رمضان، والبرقوق 25 جنيهًا، والكانتالوب تراوح من 5 إلى 6.5 جنيه، مقابل 8 جنيهات مؤخرًا؛ وذلك نتيجة ارتفاع المعروض.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن اليوسفي الصيني سجل 6.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات، والبرتقال البلدي بـ3.5 جنيه للكيلو، والبرتقال اليوسفي البلدي 8 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 20 جنيهًا، والخوخ 12 جنيهًا على الأقل.

وأوضح التجار أن سعر البطيخ من 20 إلى 40 جنيهًا للواحدة، والكيوي جنيه واحد للواحدة، والحرنكش 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والبلح الجاف من 10 إلى 40 جنيهًا، والبلح المستورد الرطب بـ55 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد: 20 جنيهًا

الموز البلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب الأحمر: 20 جنيهًا

التفاح الأخضر: 22 جنيهًا

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

الأناناس: 35 جنيهًا

الأفوكاتو: 35 جنيهًا

الكانتالوب: 6.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيهًا

البرتقال اليوسفي: 10 جنيهات

البرتقال أبوسرة: 8 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة مزيدًا من التذبذب في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح سعر الخوخ بين 5 و7 جنيهات، والبلح الجاف 10 جنيهات في المتوسط، والفراولة 3 إلى 5 جنيهات، والموز 6 إلى 7 جنيهات على الأكثر.

وأكد تجار بسوق العبور أن سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال البلدي جنيه ونصف إلى جنيهين، والبرتقال اليوسفي 7 جنيهات، والعنب الأحمر 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والرمان 8 جنيهات للكيلو، والبطيخ 15 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والكانتالوب 3.5 إلى 4 جنيهات.

يُذكر أن الأُسر المصرية يَكثر اعتمادها على الخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان المبارك؛ لتغير النمط الغذائي إلى وجبتي السحور والفطور فقط خلال شهر الصوم، ومن ثم زيادة في الإقبال على شراء المنتجات الزراعية خلال الفترة الراهنة. ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمون الجوافة والكانتالوب والبطيخ.