اقتصاد وأسواق

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 3 رمضان الموافق 15-4-2021

شهدت أسعار الفاكهة تباينًا اليوم الخميس في الأسواق
الصاوي أحمد 9:04 ص, الخميس, 15 أبريل 21 9:04 ص, الخميس, 15 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم 3 رمضان الموافق 15-4-2021 لدى محالّ البيع بالقطاعي، وسجل كيلو الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 22 جنيهًا، والموز الجبلي 12 جنيهًا، والموز الصعيدي 8 جنيهات ونصف، والتفاح المستورد الأحمر، والأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، حسبما أكد عدد من تجار الفاكهة.

وأضاف التجار أن العنب الأحمر “الكرمسون” قفز إلى 20 جنيهًا للكيلو، مقابل 15 جنيهًا قبل رمضان، والبرقوق 25 جنيهًا، والكانتالوب تراوح من 5 إلى 6.5 جنيه، مقابل 8 جنيهات مؤخرًا؛ وذلك نتيجة ارتفاع المعروض.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن اليوسفي الصيني سجل 6.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات، والبرتقال البلدي بـ3.5 جنيه للكيلو، والبرتقال اليوسفي البلدي 8 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 20 جنيهًا، والخوخ 12 جنيهًا على الأقل.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 12-4-2021 وتراجع عيار 21

وأوضح التجار أن سعر البطيخ من 20 إلى 40 جنيهًا للواحدة، والكيوي جنيه واحد للواحدة، والحرنكش 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والبلح الجاف من 10 إلى 40 جنيهًا، والبلح المستورد الرطب بـ55 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد: 20 جنيهًا

الموز البلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب الأحمر: 20 جنيهًا

التفاح الأخضر: 22 جنيهًا

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

الأناناس: 35 جنيهًا

الأفوكاتو: 35 جنيهًا

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11-4-2021

الكانتالوب: 6.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيهًا

البرتقال اليوسفي: 10 جنيهات

البرتقال أبوسرة: 8 جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة مزيدًا من التذبذب في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح سعر الخوخ بين 5 و7 جنيهات، والبلح الجاف 10 جنيهات في المتوسط، والفراولة 3 إلى 5 جنيهات، والموز 6 إلى 7 جنيهات على الأكثر.

وأكد تجار بسوق العبور أن سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال البلدي جنيه ونصف إلى جنيهين، والبرتقال اليوسفي 7 جنيهات، والعنب الأحمر 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والرمان 8 جنيهات للكيلو، والبطيخ 15 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والكانتالوب 3.5 إلى 4 جنيهات.

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثاني من رمضان الأربعاء 14-4-2021

يُذكر أن الأُسر المصرية يَكثر اعتمادها على الخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان المبارك؛ لتغير النمط الغذائي إلى وجبتي السحور والفطور فقط خلال شهر الصوم، ومن ثم زيادة في الإقبال على شراء المنتجات الزراعية خلال الفترة الراهنة. ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمون الجوافة والكانتالوب والبطيخ.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

صيدليات «العزبي» تستهدف 100 مليون جنيه مبيعات إلكترونية بنهاية 2021

محمد ريحان 10:03 ص, الخميس, 15 أبريل 21

رئيس الغرفة: تجارة الجيزة تعتزم تنفيذ معارض للمنتجات المصرية بالأسواق الليبية

محمد مجدي 9:04 ص, الخميس, 15 أبريل 21

القابضة للصوامع: 46 صومعة تسـتعد لاسـتقبال موسم القمح

محمد مجدي 8:47 ص, الخميس, 15 أبريل 21

وزير التموين يتفقد منشآت تموينية وخدمية في كفر الشيخ

محمد مجدي 8:41 ص, الخميس, 15 أبريل 21

جنون الخيار.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس 3 رمضان بسوق العبور

الصاوي أحمد 8:30 ص, الخميس, 15 أبريل 21

أسعار السمك اليوم 15-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:05 ص, الخميس, 15 أبريل 21