أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

تفاوتت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق 23-4-2021 الموافق 11 من شهر رمضان المبارك، وتراوح كيلو التفاح الاخضر من 25جنيها إلى 22جنيها ،و الخوخ من 8إلي 12جنيها،الموز الجبلي 10جنيهات ، والموز المستورد ب20جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 15إلي 25جنيها .

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن العنب الاحمر ب 20 جنيها للكيلو، والبرقوق الاسود والابيض 25جنيها ،والكنتالوب تراوح بين 5إلي 7.5جنيه للكيلو، اليوسفي الصيني من 6.5 إلى 8جنيهات،والبرتقال أبوسرة 8 إلى 10جنيهات،والبرتقال البلدي من6.5إلي 5جنيهات ،والبرتقال اليوسفي البلدي 7.5جنيه ،والجوافة10جنيهات إلى 12 جنيها،والرمان 20جنيها.

وذكر التجار أن سعر البطيخ تراوح من 15إلي 40جنيها للواحدة ،والكيوي جنيه واحد للواحدة ،والحرنكش 20إلي 25جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح المستورد الرطب ب55إلي 75جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد : 22جنيها

الموز البلدي : 10جنيهات

الجوافة: 10جنيها

العنب الاحمر : 20جنيها

التفاح الأخضر: 30جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8جنيهات

الخوخ: 12جنيها

البرتقال اليوسفي :10جنيهات

البرتقال ابوسره :8جنيهات

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة استقرارا وتراوح سعر الخوخ بين 6جنيهات إلى 7جنيهات،والبلح الجاف 6جنيهات إلى 20جنيها،والفراولة 4إلي 5جنيهات،والموز 4إلي 7جنيهات .

وأوضح التجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره تراوح من 4جنيهات إلى 8جنيهات، والبرتقال البلدي جنيهين إلى 4، والبرتقال اليوسفي 6جنيهات ،والعنب الاحمر 12جنيها إلى 15 للكيلو والرمان 7جنيهات للكيلو والبطيخ 15جنيها للواحدة ،والكنتالوب 3.5جنيها إلى 4جنيهات .

ومن الجدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان تسعي الأسر علي تغيير نمط استهلاكي يواكب شهر رمضان ،عبر كميات من الخضروات والفاكهة خلال وجبتي السحور والفطور ،بما يؤدي لزيادة أسعار الفاكهة وارتفاع الإقبال عليها، ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمين الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .