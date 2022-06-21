واصلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 الصعود وقفز التفاح الأحمر الأمريكي والبولندي إلى 40 جنيها بدلا من 35 جنيها وسجل التفاح الفرنسي الأخضر 40 جنيها، بينما سجل التفاح البلدي 12 جنيها وسط ارتفاعات كبيرة في أسعار سوق الفاكهة مع اقتراب موسم العيد.

وأشار تجار فاكهة إلى أن سعر العنب الأحمر البلدي يتراوح من 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والمشمش 12 جنيها إلى 15 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها إلى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر متوسط الجودة تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والتفاح الأحمر 17 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر في بعض الأسواق الشعبية بـ 20 جنيها علي الأكثر ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 15 جنيها ، عنب أسود مستورد لبناني 15 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 7 جنيهات ونصف بدلا من 5 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.