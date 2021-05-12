اقتصاد وأسواق

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12مايو 2021 الموافق 30 من شهر رمضان

سجلت اسعار الفواكه مزيد من الارتفاع نتيجة ارتفاع معدل الطلب قبل عيد الفطر
الصاوي أحمد 9:30 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 9:30 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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قفزت اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء​ في مصر 12-5-2021 الموافق 30 من شهر رمضان المبارك، وتراوحت اسعار العنب الأحمر والأخضر من 35إلي40جنيها ،و الخوخ من 15 إلى 17جنيها ،و التفاح الأخضر والأحمر 20إلي25جنيها ،والكانتالوب تراوح من 7.5إلي 10جنيهات،و الجوافة من 17.5جنيه إلى20 جنيها .

وأوضح التجار أن البرتقال اليوسفي سجل 10إلي 12جنيها ،والتفاح الاصفر 25جنيها والتفاح الاحمر من 20جنيها إلي25 الموز البلدي 10إلي 12جنيها،والموز المستورد 20جنيها.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البطيخ تراوح من 17إلي 40جنيها للواحدة ، والبرقوق 25جنيها إلى 35 للكيلو ،والكنتالوب تراوح من 8 جنيهات الى 10 للكيلو ،اليوسفي الصيني 7.5جنيه للكيلو .

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وألمح التجار إلى أن البرتقال أبوسرة 25جنيها،والبرتقال البلدي من 3.5إلي 6جنيهات،والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5جنيه إلى 12جنيها،والجوافة من 15جنيها إلى 20جنيها والرمان 20جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر الافوكادو تراوح من 15إلي 30جنيها للكيلو ،والكيوي 12إلي 20جنيها للكيلو، وجنيه للواحدة ،والحرنكش 15جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح الرطب 5جنيهات .

اسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد : 20جنيها

الموز البلدي : 12جنيها

الجوافة:20جنيها

العنب الاحمر والاخضر : 40جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 10جنيهات

الخوخ:17جنيها

البرتقال اليوسفي :12جنيهات

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البرتقال ابوسره :25جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ولاتزال أسعار الفاكهة مرتفعة في سوق العبور لتجارة الجملة الاربعاء وتراوح سعر الخوخ من 11جنيها إلى 15جنيها،والبلح الجاف 7جنيهات إلى 15جنيها،والفراولة 4إلي 6جنيهات،والموز البلدي من 4إلي 8جنيهات .

ونوه تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره تراوح من 15جنيها إلى 20جنيها،والبرتقال البلدي 3 إلى 4جنيهات، والبرتقال اليوسفي 8جنيهات،والعنب الأحمر 10جنيها إلى 15 للكيلو والرمان 10جنيهات للكيلو والبطيخ 10جنيهات للواحدة ،والكنتالوب 4.5جنيها إلى 5.5جنيه .

وأوضح التجار أن سعر التفاح المصري 10إلي 14جنيها والتفاح المستورد 20جنيها ،والجوافة من 13إلي 16جنيها .

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ومن الجدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان المبارك ترتفع معدلات شراء الخضروات والفاكهة في الاسواق ،لتلبية متطلبات وجبات الافطار والسحور ،في ظل النظام الغذائي الرمضاني .

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر او يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .

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بقلم الصاوي أحمد

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