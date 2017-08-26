أسعار الفاكهة ..الأسواق تستقبل البارحي والرمان

الصاوي أحمداستقبلت الأسواق قبل أيام أصناف البلح البارحي والرمان للموسم الجديد بأسعار تتراوح بين 15 جنيها للأول و8 جنيهات للثاني في التجزئة. ووفقا لبعص تجار الخضراوات والفاكهة في الجيزة فأن الأسعار لا تزال مرتفعة رغم زيادة ضخ السلع في السوق الذي يقابلها ارتفاع في الاستهلاك خاصة ف

الصاوي أحمد

استقبلت الأسواق قبل أيام أصناف البلح البارحي والرمان للموسم الجديد بأسعار تتراوح بين 15 جنيها للأول و8 جنيهات للثاني في التجزئة.



ووفقا لبعص تجار الخضراوات والفاكهة في الجيزة فأن الأسعار لا تزال مرتفعة رغم زيادة ضخ السلع في السوق الذي يقابلها ارتفاع في الاستهلاك خاصة في الفاكهة.



وسجلت أسعار الجوافة- السبت – 10 جنيهات، التين البرشومي بـ15 جنيهًا، والبرقوق المستورد بـ30 جنيهًا والموز البلدي 10 جنيهات والمانجو تتراوح بين 8 جنيهات وحتى 20 جنيها حسب الصنف، والعنب 5 جنيهات.



وأكد التجار لـ”المال” أن أسعار الطماطم بلغت 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات والباذنجان تراوح بين 3 و5 جنيهات والخيار 8 جنيهات والفاصوليا الخضراء بين 21 جنيها إلي 30 جنيها والفلفل الألوان 12 جنيهًا.