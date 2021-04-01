أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة

تتسابق البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، بالتزامن مع الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، فى ظل ركود المبيعات كأحد تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية. وفق حصر لـ«المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 25 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة هى : «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، وبلوم – مصر، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، وأبوظبى التجارى، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولى CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».

يقدم بنك القاهرة أعلى قيمة تمويل بنحو 2 مليون جنيه ، يليه بنوك “العربى الإفريقى – مصر والكويت الوطنى والإسكان والتعمير” بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وفى المرتبة الثالثة جاء بنك “إتش إس بى سى” بقيمة 1.25 مليون جنيه ثم البنك العربى بمليون و100 ألف جنيه.

وتشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 16 وحتى %20 متناقصة (يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) وبين 9 إلى %11 ثابتة (يتم حسابها على إجمالى القرض).

خريطة قروض السيارات فى 25 بنكاً

البنك الحد الأقصى للقرض معدل الفائدة نسبة التمويل من قيمة السيارة الحد الأدنى للمرتب مصر 750 ألف جنيه %15.5 (متناقصة) بضمان المرتب %100 بضمان وتحويل المرتب 1000 جنيه 8.95 (ثابتة) العربي الافريقي مليون و500 الف جنيه %16 فئة A %90 3000 %16.5 فئة B.C مليون %16.5 فئة d الأسكندرية مليون جنيه %13.5 فئة AAA %80 1000 %14 فئة AA 5 % فئة A 750الف جنيه %16 فئة B+ %19.5 للشركات الغير مكودة التجاري الدولي مليون جنيه %14-17 في حالة تحويل المرتب %100 من خلال الفرع بلوم مصر لا يوجد من خلال الفرع حتى %50 5000 الشركه المصرفية SAIB 700 ألف من خلال الفرع من خلال الفرع 1500 المؤسسة العربية ABC 300الف جنيه من خلال الفرع %60 1500 الكويت الوطني 1.5 مليون جنيه من خلال الفرع %75 3000 جنيه لعملاء البنك 5000 جنيه لغير العملاء البنك الأهلى مليون جنيه من خلال الفرع %100 1500 %50 للسيارات الصيني الاسكان والتعمير 1.5 مليون جنيه من خلال الفرع %65 من خلال الفرع ابوظبي التجاري 750 ألف جنيه في حالة تحويل المرتب 15 % 5 سنوات %16.5 لـ 7 سنوات من خلال الفرع 3000 %22 للاعمال الحرة 5 سنوات أبو ظبى الأول 250الف جنيه من 19.5 الي %25 %60 5000 المصري الخليجي 500 الف جنيه من خلال الفرع %80 2000 المشرق من خلال الفرع الامارات دبي 750 الف جنيه بضمان تحويل المرتب متوسط الفائدة %23 %60 من خلال الفرع 350 الف جنيه بعدم تحويل الراتب %50 ابوظبي الاسلامي 500 ألف جنيه من خلال الفرع %80 1500 400 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب %75 عوده من خلال الفرع HSBC مليون و250 الف جنيه حتي %20 %65 3000 البركه مليون جنيه من خلال الفرع %80 3000 العربي 1.1 مليون جنيه من خلال الفرع %80 4000 الاهلي الكويتي 1.5 مليون جنيه يبدأ من 3 % لـ %7 بضمان شهادة و%4 وديعة حتى %100 يبدأ من 1800 جنيه الاستثمار العربي 750 الف جنيه بضمان تحويل المرتب 15.5 % بضمان تحويل المرتب ومدة القرض 5 سنوات %60 2500 %16.5 بضمان تحويل المرتب ومدة القرض %16.5 4000 600 الف في حالة عدم المرتب %16.5 في حالة عدم حالة عدم التحويل المرتب كريدي اجريكول مليون جنيه من خلال الفرع %80 من خلال الفرع QNB مليون جنيه 16.5 حتى %19.5 %80 1650 القاهرة 2 مليون من %14.5 حتى %20 %80 2000

المصدر: مراكز الخدمات الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك

اعداد ـ المال