أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة

تتسابق البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، بالتزامن مع الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، فى ظل ركود المبيعات كأحد تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وعدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية. وفق حصر لـ«المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 25 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة هى : «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، وبلوم – مصر، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، وأبوظبى التجارى، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولى CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».
يقدم بنك القاهرة أعلى قيمة تمويل بنحو 2 مليون جنيه ، يليه بنوك “العربى الإفريقى – مصر والكويت الوطنى والإسكان والتعمير” بقيمة 1.5 مليون جنيه.
وفى المرتبة الثالثة جاء بنك “إتش إس بى سى” بقيمة 1.25 مليون جنيه ثم البنك العربى بمليون و100 ألف جنيه.
وتشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 16 وحتى %20 متناقصة (يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) وبين 9 إلى %11 ثابتة (يتم حسابها على إجمالى القرض).
خريطة قروض السيارات فى 25 بنكاً
|البنك
|الحد الأقصى للقرض
|معدل الفائدة
|نسبة التمويل من قيمة السيارة
|الحد الأدنى للمرتب
|مصر
|750 ألف جنيه
|%15.5 (متناقصة) بضمان المرتب
|%100 بضمان وتحويل المرتب
|1000 جنيه
|8.95 (ثابتة)
|العربي الافريقي
|مليون و500 الف جنيه
|%16 فئة A
|%90
|3000
|%16.5 فئة B.C
|مليون
|%16.5 فئة d
|الأسكندرية
|مليون جنيه
|%13.5 فئة AAA
|%80
|1000
|%14 فئة AA
|5 % فئة A
|750الف جنيه
|%16 فئة B+
|%19.5 للشركات الغير مكودة
|التجاري الدولي
|مليون جنيه
|%14-17 في حالة تحويل المرتب
|%100
|من خلال الفرع
|بلوم مصر
|لا يوجد
|من خلال الفرع
|حتى %50
|5000
|الشركه المصرفية SAIB
|700 ألف
|من خلال الفرع
|من خلال الفرع
|1500
|المؤسسة العربية ABC
|300الف جنيه
|من خلال الفرع
|%60
|1500
|الكويت الوطني
|1.5 مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%75
|3000 جنيه لعملاء البنك
|5000 جنيه لغير العملاء
|البنك الأهلى
|مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%100
|1500
|%50 للسيارات الصيني
|الاسكان والتعمير
|1.5 مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%65
|من خلال الفرع
|ابوظبي التجاري
|750 ألف جنيه
|في حالة تحويل المرتب 15 % 5 سنوات %16.5 لـ 7 سنوات
|من خلال الفرع
|3000
|%22 للاعمال الحرة 5 سنوات
|أبو ظبى الأول
|250الف جنيه
|من 19.5 الي %25
|%60
|5000
|المصري الخليجي
|500 الف جنيه
|من خلال الفرع
|%80
|2000
|المشرق
|من خلال الفرع
|الامارات دبي
|750 الف جنيه بضمان تحويل المرتب
|متوسط الفائدة %23
|%60
|من خلال الفرع
|350 الف جنيه بعدم تحويل الراتب
|%50
|ابوظبي الاسلامي
|500 ألف جنيه
|من خلال الفرع
|%80
|1500
|400 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب
|%75
|عوده
|من خلال الفرع
|HSBC
|مليون و250 الف جنيه
|حتي %20
|%65
|3000
|البركه
|مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%80
|3000
|العربي
|1.1 مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%80
|4000
|الاهلي الكويتي
|1.5 مليون جنيه
|يبدأ من 3 % لـ %7 بضمان شهادة و%4 وديعة
|حتى %100
|يبدأ من 1800 جنيه
|الاستثمار العربي
|750 الف جنيه بضمان تحويل المرتب
|15.5 % بضمان تحويل المرتب ومدة القرض 5 سنوات
|%60
|2500
|%16.5 بضمان تحويل المرتب ومدة القرض %16.5
|4000
|600 الف في حالة عدم المرتب
|%16.5 في حالة عدم حالة عدم التحويل المرتب
|كريدي اجريكول
|مليون جنيه
|من خلال الفرع
|%80
|من خلال الفرع
|QNB
|مليون جنيه
|16.5 حتى %19.5
|%80
|1650
|القاهرة
|2 مليون
|من %14.5 حتى %20
|%80
|2000