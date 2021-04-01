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أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة

داخل 25 بنكاً محلياً
فاطمه امام 6:22 ص, الخميس, 1 أبريل 21 6:22 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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تتسابق البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، بالتزامن مع الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، فى ظل ركود المبيعات كأحد تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية. وفق حصر لـ«المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 25 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة هى : «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، وبلوم – مصر، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، وأبوظبى التجارى، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولى CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».

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يقدم بنك القاهرة أعلى قيمة تمويل بنحو 2 مليون جنيه ، يليه بنوك “العربى الإفريقى – مصر والكويت الوطنى والإسكان والتعمير” بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وفى المرتبة الثالثة جاء بنك “إتش إس بى سى” بقيمة 1.25 مليون جنيه ثم البنك العربى بمليون و100 ألف جنيه.

وتشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 16 وحتى %20 متناقصة (يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) وبين 9 إلى %11 ثابتة (يتم حسابها على إجمالى القرض).

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خريطة قروض السيارات فى 25 بنكاً

البنكالحد الأقصى للقرضمعدل الفائدةنسبة التمويل من قيمة السيارةالحد الأدنى للمرتب
مصر750 ألف جنيه%15.5 (متناقصة) بضمان المرتب%100 بضمان وتحويل المرتب1000 جنيه
8.95 (ثابتة)
العربي الافريقيمليون و500 الف جنيه%16 فئة A%903000
%16.5 فئة B.C
مليون %16.5 فئة d
الأسكندريةمليون جنيه%13.5 فئة AAA%801000
%14 فئة AA
5 % فئة A
750الف جنيه%16 فئة B+
%19.5 للشركات الغير مكودة
التجاري الدوليمليون جنيه%14-17 في حالة تحويل المرتب%100من خلال الفرع
بلوم مصرلا يوجدمن خلال الفرعحتى %505000
الشركه المصرفية SAIB700 ألفمن خلال الفرعمن خلال الفرع1500
المؤسسة العربية ABC300الف جنيهمن خلال الفرع%601500
الكويت الوطني1.5 مليون جنيهمن خلال الفرع%753000 جنيه لعملاء البنك
5000 جنيه لغير العملاء
البنك الأهلىمليون جنيهمن خلال الفرع%1001500
%50 للسيارات الصيني
الاسكان والتعمير1.5 مليون جنيهمن خلال الفرع%65من خلال الفرع
ابوظبي التجاري750 ألف جنيهفي حالة تحويل المرتب 15 % 5 سنوات %16.5 لـ 7 سنواتمن خلال الفرع3000
%22 للاعمال الحرة 5 سنوات
أبو ظبى الأول250الف جنيهمن 19.5 الي %25%605000
المصري الخليجي500 الف جنيهمن خلال الفرع%802000
المشرقمن خلال الفرع
الامارات دبي750 الف جنيه بضمان تحويل المرتبمتوسط الفائدة %23%60من خلال الفرع
350 الف جنيه بعدم تحويل الراتب%50
ابوظبي الاسلامي500 ألف جنيهمن خلال الفرع%801500
400 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب%75
عودهمن خلال الفرع
HSBCمليون و250 الف جنيهحتي %20%653000
البركهمليون جنيهمن خلال الفرع%803000
العربي1.1 مليون جنيهمن خلال الفرع%804000
الاهلي الكويتي1.5 مليون جنيهيبدأ من 3 % لـ %7 بضمان شهادة و%4 وديعةحتى %100يبدأ من 1800 جنيه
الاستثمار العربي750 الف جنيه بضمان تحويل المرتب15.5 % بضمان تحويل المرتب ومدة القرض 5 سنوات%602500
%16.5 بضمان تحويل المرتب ومدة القرض %16.54000
600 الف في حالة عدم المرتب%16.5 في حالة عدم حالة عدم التحويل المرتب
كريدي اجريكولمليون جنيهمن خلال الفرع%80من خلال الفرع
QNBمليون جنيه16.5 حتى %19.5%801650
القاهرة2 مليونمن %14.5 حتى %20%802000

المصدر: مراكز الخدمات الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك

اعداد ـ المال

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بقلم فاطمه امام

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