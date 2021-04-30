أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 6 بنوك خاصة

تتنافس البنوك المحلية في تقديم مجموعة من الأوعية الادخارية المتنوعة؛ بهدف تلبية احتياجات العملاء الراغبين في استثمار أموالهم، بشكل آمن في صورة ودائع أو شهادات أو حسابات مصرفية، إلى جانب جذب أكبر شريحة من العملاء ضمن قاعدة عملائها.

وتستعرض بوابة “المال” في التقرير التالي أسعار العائد على الشهادات الادخارية بكل أنواعها في 6 بنوك خاصة، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستوى 8.25% و9.25%، على الترتيب.

وبحسب المسح الذي جرى على المواقع الإلكترونية للبنوك، ومركز الخدمة الهاتفية، تتصدر شهادات العائد الثابت قائمة أوعية الإدخار المصرفية، من حيث أعلى سعر فائدة مقدمة.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي، 3 أنواع من الشهادات الادخارية بالجنيه لعملائه، الأولى ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، والثانية لأجل 5 سنوات بعائد ثابت، والشهادة الثالثة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات.

ويتيح التجاري الدولى لعملائه، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 9.5% شهريًا، و9.75% ربع سنوي، و10% كل 6 أشهر، ويصل العائد الفعلي على الشهادة في تاريخ الاستحقاق 9.5%.

ويبلغ معدل الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، 9.75% مع صرف العائد شهريًا، و10% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي، ويسجل العائد الفعلي 9.5%، في تاريخ الاستحقاق.

كما يطرح التجاري الدولي شهادات ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ الفائدة على تلك الشهادة 0.75% أقل من سعر الإيداع لليلة واحدة، ليسجل حاليًا 7.5%.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ويتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات ادخار أميرالد بالجنيه المصري، للأفراد والقصر، وهي الأكثر تنوعاً في مددها، والأكثر تعدداً في دورية صرف العائد، بفائدة تنافسية معفاة من الضرائب.

وتمتد آجالها بين 3 إلى 10 سنوات، وتتعدد دورية صرف العائد بين يومي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وتصدر بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

كما تمكن العميل من السحب المكشوف بحد أقصى 90% من قيمتها، ويسمح له باسترداد قيمتها بعد فترة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وسجلت شهادة الادخار أميرالد لأجل 3 سنوات، عائد شهري 10.5%، و10.75% ربع سنوي، و10.87% نصف سنوي، وأخيرًا 11% عائدًا سنويًا.

ويبلغ العائد الشهري على الشهادات أميرالد لأجل 5 سنوات، 10.37% شهريًا والربع سنوي 10.62%، ونصف السنوي 10.87%، والسنوي 11%.

وسجل معدل الفائدة على الشهادات لأجل 7 سنوات، 10.31% شهريًا، و10.56% ربع سنوي، و10.68% نصف سنوي، و10.8% سنويًا.

ووصل العائد على الشهادات لأجل 10 سنوات، نحو 10.25% شهريًا، و10.5% ربع سنوي، و10.6% نصف سنوي، و10.75% سنويًا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك كريدي أجريكول

ويعرض بنك كريدي أجريكول، نوعان من الشهادات على العملاء الراغبين في الادخار، هما شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وشهادات الادخار التراكمية.

وفيما يخص شهادات الادخار ذات العائد الثابت، تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى لأجل 3 سنوات، ويصرف عائدًا بنحو 8.5% شهريًا و8.75% ربع سنوي، و9% نصف سنوي.

وتتيح الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، عائدًا شهريًا عند 9% ونصف سنوي عند 9.1%.

ويمنح كريدي أجريكول، فائدة على الشهادات الثابتة لأجل 7 سنوات، تبلغ 8% سنويًا.

في حين تتاح شهادات الادخار التراكمية، للعملاء الراغبين في ادخار مبالغ كبير من الأموال، ويمكن للعميل إيداع مبلغ لمدة 3 أو 5 أو 7.25 سنوات، وعند الاستحقاق، يتلقى العميل القيمة الاسمية “المبلغ الأساسي” إضافة إلى العوائد التي تراكمت طوال مدة الشهادة، ويحدد العائد وفقًا للمبلغ والأجل.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الإمارات دبي الوطني

ويتيح بنك الإمارات دبي الوطنى – مصر، لعملائه 5 أنواع من شهادات الادخار، تسيطر عليها الشهادات ذات العائد الثابت بعدد 4، بينما يتيح شهادة واحدة متغيرة العائد.

ويبلغ العائد على شهادة لأجل 3 سنوات بفائدة متغيرة تصرف شهريًا، بنسبة 1.75% سنوياً أقل من سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي المصري، وأنه عندما يتغير سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وسيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد أوتوماتيكياً بعد إضافة الفائدة المستحقة لحساب العميل عن الشهر الجاري، ويبلغ الحد الأدنى للشهادة 5 آلاف جنيه.

بينما يبلغ العائد على الشهادة لأجل 3 سنوات ذات الفائدة الثابتة، نحو 10%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.

كما يوفر البنك شهادة لأجل 4 سنوات بفائدة 11%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه.

ويبلغ العائد على الشهادة لأجل 5 سنوات، نحو 8%، وتضاف الفائدة شهريًا، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000جنيه.

ويصدر أيضًا بنك الإمارات دبي الوطني، شهادة جديدة لأجل 5 سنوات، بفائدة 11%، تصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، ولا يوجد حد أقصى لإصدار الشهادة.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في ميد بنك

يبيع ميد بنك 4 أنواع من الشهادات الادخارية لعملائه من خلال فروعه البالغة 16 فرعًا على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعلى عائد لديه على شهادات الادخار نحو 11.25%.

وتتيح شهادة ميد بنك ذات عائد دوري ثابت، فائدة 11.25% تصرف شهريًا مقدمًا، وتصدر فئة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تسليفية تصل إلى 95%.

كما يوفر ميد بنك الشهادة الخماسية (طموح) لأجل 5 سنوات، بعائد 9.5% شهريًا، و9.65% ربع سنوي، و9.75% نصف سنوي، و10% سنويًا، وتبلغ فئة الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها.

وبالنسبة للشهادات متغير العائد، يتيح البنك نوعان، الأولى شهادة اسمية بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزى (الكوريدور) ويصرف العائد شهريا، والثانية شهادة اسمية بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزى (الكوريدور) + 0.25% ويصرف العائد كل 3 شهور.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الشركة المصرفية “SAIB”

يوفر بنك الشركة المصرفية العربية، SAIB، شهادات ادخار تتنوع آجالها ويختلف العائد وفقاً لأجل كل وعاء ادخاري، ودورية العائد.

وتتيح الشهادات الثلاثية ببنك SAIB، عائد ثابت شهري 10% وربع سنوي 10.25%، بينما تتيح الشهادات الخماسية، ذات عائد ثابت شهري فقط، فائدة 10.5% سنويًا.

ويوفر البنك الشهادات الثلاثية، بعائد متغير للعملاء، يصل إلى 7.25% يومي، و7.75% شهريًا، و8% ربع سنوي.

ويحتسب العائد لشهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، عبر تخفيض سعر الكوريدور للبنك المركزي بنسبة 1% للعائد اليومي، و0.5% للعائد الشهري، و0.25% للعائد ربع السنوي.