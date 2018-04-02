أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه في البنك العقاري

سيد بدر:خفض البنك العقاري المصري العربي الفائدة على حسابات التوفير بواقع 1%، والشهادتين متغيرة وثابتة العائد بواقع 1% أيضًا لتسجل الفائدة 16% و14.25% على التوالي.وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات بمزيد من الخفض في الاجتماع

سيد بدر:

خفض البنك العقاري المصري العربي الفائدة على حسابات التوفير بواقع 1%، والشهادتين متغيرة وثابتة العائد بواقع 1% أيضًا لتسجل الفائدة 16% و14.25% على التوالي.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات بمزيد من الخفض في الاجتماع المقبل خلال مايو.

وتنشر “المال” أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنك العقاري التي تم تحديثها وفقًا للتطورات الجديدة، تبعًا للموقع الإلكتروني للبنك.





شهادة الكنز بالجنيه المصري

مدة الشهادة الفائدة دورية الصرف 3 سنوات 15.25% شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي

شهادة الكنز بالجنيه للأشخاص الاعتبارية

مدة الشهادة الفائدة دورية الصرف سنة 13% شهري سنتان 12.5% شهري 3 سنوات 12.75% شهري

شهادة العائلة

مدة الشهادة الفائدة 3 سنوات 16

شهادة بيتك

مدة الشهادة الفائدة دورية الصرف 7 سنوات 13.07% تراكمي يصرف نهاية المدة 10 سنوات 15.91% تراكمي يصرف نهاية المدة 15 سنة 22.14% تراكمي يصرف نهاية المدة

حسابات التوفير المميز

مدة الشهادة الفائدة فائدة شهرية 5.75%

حساب التوفير العادي