أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ترتفع إلى %14.664

كشفت طروحات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل فى عطاء البنك أول أمس الثلاثاء 31 مايو ليسجل متوسط سعر الفائدة على أذون لأجل 91 يوما %14.664 مقابل %13.131 خلال مزاد الأسبوع الماضي.

كما ارتفع متوسط الفائده على أذون أجل 182 يوما إلى %14.165 مقابل %13.658 فيما انخفض متوسط الفائدة على أذون أجل 273 يوما إلى %13.616 مقابل %13.629 بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما إلى %13.841 مقابل %13.637.

وقرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يوم الخميس 19 مايو الماضى ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما ارتفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصبح عند مستوى %11.75.

ومن جانبه وصف محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بأنه منحنى عائد مقلوب ليصبح العائد على الاستثمارات قصيرة الأجل أعلى من الاستثمارات طويلة الأجل.

وأوضح أن المصدر لأذون الخزانة متمثلا هنا فى وزارة المالية يدرك أنه من المحتمل أن يحدث انخفاض فى معدلات الفائدة مستقبلا وبالتالى قبلت المالية استثمارات قصيرة الأجل 3 أو 6 أشهر بسعر فائدة مرتفع فى حين خفضت الفائدة على أذون طويلة الأجل حيث ترى المالية أن الأزمة مؤقتة وبالتالى ليس هناك داع لبيع أذون مرتفعة التكلفة.

وتابع نجلة أنه على الجانب الآخرة يرى المستثمرون استمرار ارتفاع العوائد على أدوات الدين، وبالتالى يفضلون أذون قصيرة الأجل حاليا بدلا من طويلة الأجل ولذلك شهدنا اقبالاً منهم على أذون 3 و 6 شهور.