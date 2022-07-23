أسعار الغرف الفندقية في سنغافورة قفزت إلى أعلى مستوياتها في يونيو

صعدت أسعار الغرف الفندقية في سنغافورة، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، مع تعافي السياحة في المدينة ذات الحكم الذاتي، بعدما خفّفت الحكومة قيود فيروس كورونا.

أسعار الغرف الفندقية في سنغافورة

بلغ متوسط ​​السعر في يونيو 238.32 دولار سنغافوري (ما يعادل 171 دولارًا أميركيًّا)، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2016، وفقًا لبيانات من مجلس السياحة السنغافوري.

يعادل ذلك زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق، عندما كانت قواعد الحجر الصحي لا تزال سارية.

رياح معاكسة

أصبحت سنغافورة، في أبريل، واحدة من أوائل الاقتصادات الإقليمية الكبرى التي تعلن إنهاء جميع الاختبارات للمسافرين المُلقَّحين الوافدين، في ظل تعزيز الحكومة جهودها للتعايش مع كوفيد- 19.

اجتذب انتعاش المؤتمرات والأحداث الكبرى أيضًا الزوار، وأظهرت بيانات مجلس السياحة السنغافوري زيادة تناهز 12 ضِعفًا في عدد الوافدين، خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع سنغافورة استقبال ما بين 4 إلى 6 ملايين زائر في 2022، رغم مواجهة التدفقات السياحية بعض الرياح المُعاكسة لبقية العام بسبب بيئة السياسة والاقتصاد العالمي المتقلبة، فضلًا عن الوضع الصحي المتغير باستمرار، حسبما قال مجلس السياحة السنغافوري، الأسبوع الماضي.