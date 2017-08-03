أسعار الغذاء العالمية تقفز 10.2% فى يوليو

خالد بدر الدينأعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW التابعة لمنظمة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء قفزت فى الأسواق العالمية 10.2 % خلال شهر يوليو الماضى لتسجل أعلى زيادة منذ حوالى 31 شهرا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.ولكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية زادت 2.3 % في يولي

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW التابعة لمنظمة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء قفزت فى الأسواق العالمية 10.2 % خلال شهر يوليو الماضى لتسجل أعلى زيادة منذ حوالى 31 شهرا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

ولكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية زادت 2.3 % في يوليو الماضى بالمقارنة مع شهر يونيو السابق لتسجل ثالث زيادة شهرية على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار غالبية الحبوب.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء – الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- ارتفع فى المتوسط إلى 179.1 نقطة في يوليو الماضى ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2015 بفضل القيود التى يواجهها المعروض من المنتجات الغذائية وتحركات العملات.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 1.1% لتنزل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس من العام الماضى متأثرة بزيت النخيل في ظل توقعات جيدة للإنتاج وضعف الطلب العالمي على الواردات.