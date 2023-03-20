أسعار الغاز في أوروبا تهبط إلى قاع 18 شهراً

هبطت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ما دون 40 يورو (43 دولارا) لكل ميجاوات اليوم الاثنين، في أدنى مستوى سعري منذ يوليو 2021.

وتراجع أسعار العقود القياسية بمنصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي خلال شهر، صباح الاثنين إلى 39.65 يورو.

كانت أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت بشكل مثير طوال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وبلغت الأسعار ذروتها، أكثر من 300 يورو، عقب فترة طويلة من تذبذب الأسعار حول مستوى 20 يورو للميجاوات في الساعة.

وأدى الاعتماد الكبير على الغاز الروسي إلى أزمة طاقة في القارة.

غير أن أسعار الغاز الطبيعي تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز وتسجيل درجات حرارة أدفأ من المعتاد في فصل الشتاء.

ومن المرجح أن تؤدي المخاوف الحالية من احتمال حدوث أزمة مصرفية، إلى دفع الأسعار للتراجع، إذ عادة ما يكون للأزمات المالية تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يتسبب في تدني الطلب على الطاقة.