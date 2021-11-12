طاقة

أسعار الغاز في أوروبا تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بنحو 5%، وذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك من النرويج. وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز" TTF" هولندا إلى مستوى 943 دولارا لكل ألف…

المال - خاص 4:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 4:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بنحو 5%، وذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك من النرويج.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز” TTF” هولندا إلى مستوى 943 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 7.2% عند 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تكسب 30 دولارا أو60% فى 45 أسبوعا

وعن أسباب الارتفاع فيعود ذلك إلى تراجع إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية، بما في ذلك في النرويج، حيث تراجعت من النرويج على مدى اليومين الماضيين بنسبة 15%.

وأفادت شركة طاقة ألمانية بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب “يامال – أوروبا” تراجعت اليوم بنسبة 40%، بينما قالت شركة طاقة أوكرانية إن إمدادات الغاز مستقرة عبر أوكرانيا، وهو مسار آخر لتصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا، غير خط “يامال – أوروبا”.

اقرأ أيضا  مسئولون ومحللون: زيادات الغاز الأخيرة ضرورة حتمية.. والتسعير التلقائى فى صالح المواطن

ويمر خط أنابيب الغاز “يامال – أوروبا” عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شركة إسبانية تقود محادثات بين الجزائر والمغرب لحل أزمة الغاز

المال - خاص 5:10 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

أسعار البترول العالمية تتراجع مع صعود الدولار وسط توقعات برفع الفائدة

أحمد فراج 10:42 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

أسعار البترول تكسب 30 دولارا أو60% فى 45 أسبوعا

خالد بدر الدين 4:01 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يشهد تشغيل المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز للمنازل في الخارجة

صفية حمدي 1:05 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

شركة مصر للبترول ترفع رأسمالها من 750 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه (مستند)

المال - خاص 12:30 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار البترول العالمية تستقر الخميس بعد تراجع بفعل مخاوف من الإفراج عن الاحتياطيات الأمريكية

محمد عبد السند 11:29 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21