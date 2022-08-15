أسعار الغاز في أوروبا تتخطى حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس

زادت أسعار الغاز في أوروبا، الاثنين، متخطية حاجز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 8 مارس الماضي، وفقًا لمؤشر آي. سي. إي في لندن.

وذكر موقع Korrespondent الإخباري الأوكراني أن أسعار العقود الآجلة تسليم سبتمبر في سوق TTF بنيوزلندا صعدت إلى 2.412 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبلغ إجمالي الزيادة في سعر الغاز الطبيعي 11% يوميًّا.

صعود أسعار الغاز في أوروبا

يحقق سعر الغاز في أوروبا قفزاتٍ غير معتادة، مع استمرار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وأيضًا التصعيد السياسي والاقتصادي من جانب أوروبا والولايات المتحدة وبعض دول العالم ضد موسكو، لإنهاء الغزو.

وتفرض بعض دول أوروبا وآسيا وأمريكا عقوباتٍ وإجراءات صارمة ضد روسيا ومؤسساتها ورجال أعمالها، الأمر الذي قفز بأسعار الغاز إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وفي آخِر فبراير الماضي، بدأت بعض الدول الأوروبية اتخاذ قرارات للضغط على موسكو، فبينما قررت بريطانيا حظر دخول السفن الروسية أو التابعة لها في موانئها، أعلنت ألمانيا وقف مشروع خط الغاز المشترك مع روسيا “نورد ستريم 2”.

الإمدادات الروسية لأوروبا

أسهمت المخاوف من انقطاع الإمدادات الروسية في ارتفاع أسعار الغاز عالميًّا، وبشكلٍ خاص في أوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40% من احتياجاتها.

لذلك توجهت دول أوروبا إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، رغم تأكيد موسكو مرارًا أن إمدادات الغاز لن تتوقف عبر أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين يواجه بعض قادة أوروبا وأمريكا ضغوطًا تتمثل في مطالبات بتسريع التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد بشكل كبير على النفط والغاز الروسي، وبشكل دائم على الوقود الأحفوري، وهي المطالب التي أثارتها الارتفاعات المتتالية الحالية في أسعار الغاز.