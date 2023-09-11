أسعار الغاز الطبيعي تواصل صعودها الإثنين مع استمرار الإضرابات العمالية في أستراليا

واصلت أسعار الغاز الطبيعي صعودها للجلسة الثالثة على التوالي في أوروبا، مع استمرار الإضرابات العمالية في بعض منشآت تصدير الغاز الأسترالية، بحسب وكالة بلومبرج.

صعدت العقود المستقبلية المعيارية بما يصل إلى 7.2% اليوم الإثنين. وتقدمت “شيفرون” بطلب إلى هيئة تنظيم العمل للمساعدة في حل نزاعها مع النقابات العمالية في منشأتي الغاز الطبيعي المسال بغورغون وويتستون.

أسعار الغاز الطبيعي

بدأ العمال إضرابات جزئية يوم الجمعة، مما يشكل تهديدا على المنشآت التي زودت الأسواق بـ7% تقريبا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال العام الماضي. كما أدى التلويح بالإضراب إلى إثارة مخاوف سوق الغاز الأوروبية لأكثر من شهر، ما تسبب بدوره في تقلبات واسعة بالأسعار، وسلط الضوء على اعتماد العالم الكبير على تدفقات الوقود.

فضلاً عن ذلك، ما تزال صادرات الغاز النرويجية عبر خطوط الأنابيب مضطربة بسبب أعمال الصيانة في المنشآت الرئيسية بالبلاد، حيث تمديد أعمال الصيانة الأوسع نطاقا في حقل ترول العملاق حتى يوم الثلاثاء.

ارتفعت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب (معيار سوق الغاز الأوروبية) بنسبة 3.74% إلى 35.80 يورو لكل ميجاواط في الساعة بحلول الساعة 8:25 صباحا في أمستردام.