أسعار الغاز الطبيعي تهبط في أوروبا بدعم من زيادات الإمدادات

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بعدما قلّصت مجموعة “جولدمان ساكس” توقعاتها حيال الأسعار، مشيرةً إلى أن السوق تتلقى إمدادات أفضل من المتوقع مع اقتراب فصل الشتاء.

بحسب وكالة بلومبرج، هبطت العقود الآجلة القياسية بعد صعودها 1.7% في الجلسة السابقة، وهو أكبر صعود في أسبوع. ولا تزال مخزونات المنطقة ممتلئة بنسبة 99% تقريباً، حسبما تظهر بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا .

في حين أن السوق العالمية لا تزال تعاني من ندرة الإمدادات -مما يعني أن أوروبا لا تزال عرضة لاضطرابات محتملة- فقد ساعد الحد من استخدام الغاز وزيادة توليد الطاقة المتجددة في تحجيم الأسعار هذا العام، حسبما قال محللو “غولدمان” بقيادة سامانثا دارت في مذكرة.

وحذر المحللون من أن مخاطر الشتاء “لا تزال تميل نحو التصاعد”. فقد تؤدي عوامل مثل انقطاع الإمدادات، أو الصدمات المناخية، أو انخفاض جهود توفير الغاز من جانب المستهلكين إلى تضاعف الأسعار إذا قلت الإمدادات بالسوق.

أسعار الغاز الطبيعي

ستشهد أجزاءً كبيرة من القارة انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون المعدلات الموسمية هذا الأسبوع وحتى أوائل ديسمبر، وفقاً لتوقعات شركة “ماكسار تكنولوجيز”. في الوقت نفسه، لا تزال الإمدادات في المنطقة وفيرة، مع امتلاء مرافق التخزين بنسبة 99%. من المتوقع أن تصل قراءة درجة الطقس في برلين إلى -2.5 درجة مئوية يوم الأربعاء، وتنخفض إلى الصفر في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، ساهم تجدد المخاوف بشأن الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في رفع الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن سيطر متمردون مدعومون من إيران على سفينة مملوكة لإسرائيل في البحر الأحمر. وقد تلاشى رد فعل السوق على هذه الواقعة.

انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا لأقرب شهر، وهو المعيار القياسي في أوروبا، 1.6% إلى 45.01 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول 1:56 مساءً في أمستردام، وانخفض العقد المعادل في المملكة المتحدة 1.9%.