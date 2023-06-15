أسعار الغاز الطبيعي تقفز بأوروبا مع إغلاق أكبر موقع للغاز في القارة العجوز

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع استعداد هولندا للإعلان عن إغلاق أكبر موقع للغاز في أوروبا لاحقاً هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت العقود المسقبلية المعيارية نحو 24%، الخميس، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل الماضي. تأتي قفزة الأسعار الحالية لليوم الثالث على التوالي، إذ تثير فترات التوقف الطويلة عن الإنتاج، والطقس الحار في جميع أنحاء القارة، مخاوف بشأن الإمدادات.

قال أشخاص مطّلعون على الأمر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لم تُعلن بعد، إن قرار إغلاق المركز الهولندي جاء بسبب مخاوف حدوث زلازل بالقرب من حقل غرونينغن للغاز، وسيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، كما سينعقد مجلس الوزراء لإعلان القرار رسمياً لاحقاً هذا الشهر.