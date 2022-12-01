أسعار الغاز الطبيعي تصعد في أوروبا وسط موجة من الطقس البارد

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ تدفع موجة من الطقس البارد إلى زيادة الطلب واختبار استعداد المنطقة لفصل الشتاء وسط تقييد الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية 13% إلى أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر. من المرجح أن تنخفض درجة الحرارة في جميع أنحاء أوروبا خلال ديسمبر بعد اعتدالها نسبياً خلال نوفمبر، وقد تكون الظروف الجوية أكثر برودة من المتوسط​​، وفقاً لشركة “ماكسار تكنولوجيز و”ماركيس”.

قد يجعل الشتاء القاسي القارة أكثر عرضة لأي ضغوط أخرى في الإمداد بعد أن قطعت روسيا معظم تدفقات الغاز عبر الأنابيب خلال الصيف. ساعد الغاز الطبيعي المسال في تجديد الشحنات المقطوعة وملء الخزانات، لكن المخزونات بدأت في الانخفاض.

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تتضاعف 4 مرات

تضاعفت أسعار الغاز بأكثر من 4 مرات عن المعتاد في هذا الوقت من العام، مما أدى إلى زيادة التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصادات.

يمكن أن يتزايد الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء أيضاً بسبب ظروف الرياح السيئة. تشير توقعات الطقس إلى إمكانات طاقة الرياح المعتدلة إلى المنخفضة في المملكة المتحدة وأوروبا القارية وبلدان الشمال الأوروبي خلال الأسبوعين المقبلين.

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية لأقرب شهر في البورصة الهولندية، وهي المعيار الأوروبي، 6.8% عند 156.38 يورو لكل ميغاواط / ساعة بحلول 10:05 صباحاً في أمستردام. ارتفع العقد المكافئ في المملكة المتحدة 6.9%.

موجة برد آسيا تهدد أوروبا

دعا القادة الأوروبيون المستهلكين إلى الحفاظ على الطاقة في محاولة لتجاوز فصل الشتاء. تحاول القارة أيضاً تسريع البنية التحتية لاستقبال المزيد من الغاز الطبيعي المسال، إذ من المتوقع أن يكون لدى ألمانيا أول محطات استيراد جاهزة خلال ديسمبر.

لكن إذا ضربت موجة برد آسيا أيضاً، فقد يرتفع الطلب في المنطقة وتزيد المنافسة على الشحنات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

في الوقت الحالي، أصبحت شهية الصين للغاز الطبيعي المسال محدودة وسط اقتصاد متراجع وارتفاع الأسعار الدولية. انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال 22% حتى أكتوبر.