أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تنخفض الإثنين وسط برودة الطقس ومخاوف الإمدادات

هبطت أسعار الغاز الطبيعي خلال التعاملات الأوروبية اليوم الإثنين مع تزايد برودة الطقس في المنطقة، مما يعزز الطلب على الطاقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتشير توقعات الطقس إلى درجات حرارة أقل من المعدلات الموسمية في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يزيد من استخدام الغاز للتدفئة.

وبدأت القارة العجوز موسم التدفئة الشتوي بخزانات شبه ممتلئة بعد جهد كبير لاستبدال الإمدادات الروسية، ولكن احتمال حدوث موجة برد مصحوبة بانخفاض المعروض أثار مخاوف من نقص الإمدادات وإمكانية استنفاد المخزونات بسرعة في الأشهر المقبلة.

على جانب آخر، قررت شركة “غازبروم”الروسية عدم تقييد شحنات الغاز إلى مولدوفا عبر أوكرانيا، مما هدأ المخاوف من أنها قد توقف الإمدادات تمامًا في نهاية المطاف عبر آخر طريق متاح لأوروبا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم ديسمبر بنسبة 3.50% إلى 120.05 يورو لكل ميجاواط.