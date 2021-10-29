أسعار الغاز الطبيعى تهبط 6% بعد تعهد روسيا بمزيد من الشحنات لأوروبا

تراجعت أسعار الغاز الطبيعى بعد أن أمر بوتين شركة جازبروم الروسية بأن تملأ مخازنها الأوروبية اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

هوت أسعار الغاز الطبيعى بأكثر من 6.2 % بختام تعاملات اليوم الجمعة ببورصة نيميكس الأمريكية لتنزل لحوالى 5.4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإرسال المزيد من شحنات الغاز للقارة العجوز.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بما يزيد عن 5 % الخميس لتسجل في أوروبا ارتفاعات قياسية بما يقرب من 500% هذا العام حتى الآن مع ارتفاع الطلب وضغوط الإمدادات في ظل تحول الطقس إلى البرودة وانكماش المخزون.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعى بعد أن أمر بوتين شركة جازبروم الروسية بأن تملأ مخازنها الأوروبية اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الغاز الطبيعى انخفضت بنهاية الأسبوع بأوروبا لظهور بوادر من موسكو تؤكد إرسال شحنات لها.

وقال بوتين إن تعزيز إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا سيخفف أزمة المعروض فى القارة العجوز التى تعانى من ارتفاع أسعاره.

هبوط أسعار الغاز الطبيعى لتدخل بوتين

وهذا أحدث تتدخل من الرئيس الروسي للحديث عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى رغم أن بعض زعماء أوروبا يشككون فى أن بوتين السبب الرئيسي لرفع الأسعار من خلال تقييد إرسال شحنات الغاز للدول الأوروبية لأنه يريد الضغط على رؤساء حكومات القارة العجوز ليوافقوا على خطوط أنابيب نوردستريم2 الجديدة التى تربط روسيا مع ألمانيا.

وتعتقد حكومة موسكو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى قد يقلص الطلب بحوالى 60% وارتفاع أسعار الطاقة 23% مقارنة بعام الوباء.

وكانت أسعار الغاز الطبيعى قفزت 5.4 % يوم الأربعاء فى بورصة نيميكس الأمريكية لتتجاوز 6.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وزادت الأسعار مع ارتفاع الطلب وضغوط الإمدادات في ظل تحول الطقس إلى البرودة وانكماش المخزون مع اقتراب موسم التدفئة الشتوية.

وصعدت أسعار الغاز الطبيعى فى العقود الآجلة الأميركية بفعل توقعات للأرصاد الجوية لزيادة أعلى من المتوقع للطلب على وقود التدفئة.

انخفاض حجم المخزون من الغاز فى أوروبا

وصعدت تكاليف الغاز الطبيعى في أوروبا لهبوط حجم المخزون مع اقتراب موسم التدفئة الشتوية ونقص المعروض نتيجة قيود الإمادات الروسية.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى وسط النقص الحاصل في إمدادات الغاز وارتفاع الطلب مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات كوفيد19.

أوروبا تعانى من نقص الغاز

واقتربت الأسعار في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق لتزداد المخاوف من ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر للمستهلكين والشركات والدول.

وتواجه حكومات دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى اليونان، ضغوط ودفعها إلى دعم الأسر للتخفيف من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بروكسل تسعى لإقامة منشآت تخزين للغاز خوفا من الاعتماد على روسيا.

وأشادت أورسولا فون دير لاين بالنرويج لاتخاذها خطوات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى مما سيساعد على توفير المعروض منه لدول أوروبا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح “عبثية”، وإنه مستعد لمد أوروبا بمزيد من الغاز الشهر القادم.