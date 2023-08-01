أسعار الغاز الأوروبية تهبط بنسبة 24% في يوليو

شهدت أسعار الغاز الأوروبية هبوطا بنسبة 24% خلال شهر يوليو المنصرم، مسجلة أحد أكبر التراجعات الشهرية خلال عام 2023، وسط انخفاض استهلاك القطاع الصناعي، وانتعاش مخزونات الغاز الأوروبية.

وهبطت أسعار عقود الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 63% منذ بداية العام الحالي، رغم ارتفاعها في يونيو الماضي إثر انتعاش الطلب الناجم عن زيادة درجات الحرارة خلال موسم الصيف ومخاوف استنزاف مخزونات الغاز بعد تعطل الإنتاج في النرويج بشكل مفاجئ.

ويعكس هذا التراجع هشاشة سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، خاصة في ظل انخفاض طلب القطاع الصناعي على الغاز بعد خفضه مستويات التشغيل بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، ما ساعد على امتلاء مخزونات الغاز في القارة بنسبة 85% في الوقت الراهن.

وارتفعت أسعار عقود الغاز الهولندية تسليم سبتمبر بنسبة 5.5% إلى 28.37 يورو بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسعار الطاقة في فرنسا بنسبة 5% إلى 73 يورو لكل ميجاواط في الساعة، بعد أنباء عن استمرار تعطل إنتاج ثلاثة مفاعلات نووية من الكهرباء.