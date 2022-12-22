أسعار العيش الحر في المخابز البلدية والسياحية بعد رفع سعر الفائدة

حركت المخابز البلدية والسياحية أسعار العيش الحر بنحو 25 و50 قرشَا زيادة لكل أنواع الخبز من بلدي صغير، وبلدي متوسط، وبلدي كبير، وأبيض، والفينو، والفينو بسمسم، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 3%.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقال عدد من أصحاب المخابز البلدية لـ”المال”، إن سعر رغيف العيش البلدي الأبيض والأسمر الكبير ارتفع سعره إلي 2 جنيه، بدلا من 1.5 جنيه، والعيش المتوسط بسعر 1.5 بدلا من 1 جنيه، والعيش الصغير بسعر 1 جنيه بدلا من 75 قرشَا.

وأضاف أصحاب المخابز السياحية أن سعر رغيف الفينو العادي ارتفع بنحو 50 قرشَا ليصل إلي 1.5 جنيه بدلا من 1 جنيه، والفينو باتي بان ارتفع إلي 1 جنيه بدلا من 50 قرشَا، والفينو بسمسم ارتفع إلي 2 جنيه بدلا من 1.5 جنيه.