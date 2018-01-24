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أسعار العملات والدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 24 يناير

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار العملات الأجنبية والدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء. \أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/01/2018 08:10:28 العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر