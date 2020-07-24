أسعار العملات مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي في مصر

الدولار يستقر عند مستوى 15.92 و 16.02 جنيه للشراء

تعرض بوابة “المال” لقرائها أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأطلق البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وجاءت أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالى:

سعر اليورو في البنوك المصرية

تتراوح مستويات التعامل على اليورو خلال الاسبوع الماضي في البنوك العاملة بالسوق المصرية بين 18.11 إلى 18.21 للشراء و 18.33 إلى 18.37 للبيع

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم فى أكبر بنكين حكومين في مصر ليصل إلى18.34 جنيه للشراء، و18.49 للبيع بنهاية التداولات الأسبوعية ، مقابل 18.16 جنيه للشراء، و18.37 للبيع الأحد الماضي

وبلغ سعرصرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيهاً للشراء و 18.51 جنيهاً للبيع

وواصل اليورو فى بنك HSBC استقرارة عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.36 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية عند مستوى 15.92 و 16.02 جنيه للشراء.

كما استقرت سعر صرف الدولار اليوم فى أكبر بنكين حكومين في مصروالأهلي ليبلغ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 للبيع.

وبلغ سعرصرف الدولار اليوم فى بنك قطر الوطني الأهلى مستوى 15.93 جنيهاً للشراء و 16.03 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي المعلن من البنك المركزي بنهاية التداولات الأسبوعية الأربعاء، مستوى 4.24 جنيهاً للشراء و 4.27 جنيهاً للبيع .

واستقر سعر الريال السعودي فى بنك البركة مصر خلال الاسبوع الماضي وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجاري الدولي أستقراراً في بداية التعاملات الصباحية اليوم ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران (ميد بنك) 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي المعلن من البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي مستوى 4.33 جنيهاً للشراء و 4.37 جنيهاً للبيع

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصري الخليجي 4.35 جنيه للشراء، و 4.36 جنيه للبيع.