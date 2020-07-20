أسعار العملات مقابل الجنيه الإثنين 20-7-2020 في مصر

تتراوح مستويات التعامل على اليورو في البنوك العاملة بالسوق المصرية بين 18.11 إلى 18.21 للشراء و 18.33 إلى 18.37 للبيع

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق 20-7-2020 في البنوك المصرية عند نفس مستوى تعاملات أمس.

وأطلق البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وجاءت أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم الإثنين 20-7-2020 على النحو التالى:

سعر اليورو في البنوك المصرية

تتراوح مستويات التعامل على اليورو في البنوك العاملة بالسوق المصرية بين 18.11 إلى 18.21 للشراء و 18.33 إلى 18.37 للبيع

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم فى أكبر بنكين حكومين في مصر ليصل إلى18.16 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقابل 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع

وبلغ سعرصرف اليورو اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.16 جنيهاً للشراء و 18.37 جنيهاً للبيع

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد الموافق 20-7-2020 في البنوك المصرية عند مستوى 15.92 و 16.02 جنيه للشراء.

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم فى أكبر بنكين حكومين في مصر ليصل إلى15.92جنيه للشراء، و16.02 للبيع.

وبلغ سعرصرف الدولار اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 فى بنك قطر الوطني الأهلى مستوى 15.92 جنيهاً للشراء و 16.02 جنيه للبيع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي المعلن من البنك المركزي أمس مستوى 4.24 جنيهاً للشراء و 4.27 جنيهاً للبيع .

واستقر سعر الريال السعودي فى بنك البركة مصر لليوم الخامس علي التوالي وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجاري الدولي أستقراراً في بداية التعاملات الصباحية الإثنين 20 يوليو 2020 ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران (ميد بنك) 4.11 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي المعلن من البنك المركزي أمس مستوى 4.33 جنيهاً للشراء و 4.37 جنيهاً للبيع .

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم فى أكبر بنكين حكومين في مصر ليصل إلى4.31 جنيه للشراء، و18.36 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصري الخليجي 4.35 جنيه للشراء، و 4.36 جنيه للبيع.