أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 13-5-2021

أعلى سعر لليورو في السوق المصرية يسجل 18.97 جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر، اليوم الخميس 13-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي الكويتي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

في حين تداول البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

وتداول بنك كريدي أجريكول العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض الأهلي الكويتي أيضًا أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 22.07 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.05 جنيه للشراء، لدى بنك بلوم.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري 21.98 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 22.02 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 22.01 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك أبرزها بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

ويتداول بنك الإمارات دبي الوطني، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.16 جنيه للشراء.