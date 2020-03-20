أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 20-3-2020

شهد الأسبوع الماضي عددا من التقلبات والتباين الجلي في أسعار تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، متزامنًا ذلك مع تراجع البورصة وتراجع التجارة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وترصد بوابة المال أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية بالبنوك في مصر ، بشكل يومي، على مدار الاسبوع ، وفقًا حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات في سوق الصرف المصرية

لم يطرأ تغير كبير على أسعار الدولار في البنوك حيث فقد 4 قروشًا عن طوال الاسبوع المنقضي، مسجلًا 15.69جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، مقابل 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى عن تعاملات أمس.

وعلى صعيد العملات الأوروبية .. كان لها النصيب الأكبر من التراجع خلال الاسبوع المنقضي، حيث فقد اليورو الأوروبي اكثر من 50 قرشًا خلال الاسبوع، ليصل عند مستوى 17.22 جنيه للشراء، 17.36 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الاسترلينى لما يقترب من جنيها كاملا ليصل إلى 18.83 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع

وفيما يخص متوسط أسعار العملات العربية بالبنوك خلال الستة أيام الماضية.. شهدت تراجعًا طفيفًا، ليسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراءو 4.21 جنيه للبيع، وهبط الدرهم الإماراتي إلى 4.27 جنيه للشراء ، و4.31 جنيه للبيع، وجاء الدينار الكويتى عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزي. قروض

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمس الخميس اخر التداولات الأسبوعية للعملات بالبنوك في مصر كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار بالبنك الاهلي أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

كما بلغ سعر اليورو 17.06 جنيه للشراء، 17.33 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 17.99 جنيه جنيه للشراء، 18.41 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بنك مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر تراجعًا طفيفًا، ليسجل الدولار الأمريكي 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.06 جنيه للشراء، 17.33 جنيه للبيع ،

أما سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر فقد وصل إلى 17.06 جنيه جنيه للشراء، 17.33 جنيه جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بأكبر بنك خاص في مصر ، مسجلًا سعر الدولار لدى البنك التجارى الدولى سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.08جنيه للشراء، 1735 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 18.02 جنيها للشراء و18.43 جنيها للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.17 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.20 جنيها للشراء 4.25 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهلي

سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

وبلغ سعر اليورو 17.67 جنيه للشراء، 17.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 20.17 جنيها للشراء و20.70 جنيها للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء، 4.16

أسعار العملات الأجنبية ببنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار الامريكي في بنك الاسكندرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع،فيما بلغ اليورو 17.08 جنيه و17.35 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.02 جنيها و18.43 جنيها للشراء والبيع.

وفيما يخص العملات العربية ببنك اسكندرية سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيها و4.30 جنيها للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.21 جنيه.