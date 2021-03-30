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أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

اليورو يسجل أدنى سعر في السوق المصرية عند 18.36 جنيه للشراء
الحسينى حسن 11:46 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 11:46 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021؛ وذلك بعد أنهت تعاملات الأمس، على تباين، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار واليورو والريال السعودي.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك الاستثمار العربي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء.

في حين تداول المصرف العربي الدولي، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء.

افتتحت أسعار صرف العملة الأمريكية، تعاملات اليوم أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

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وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى بنك الاستثمار العربي، عند 18.54 جنيه للشراء، في حين عرض البنك الأهلي المصري، وبنك مصر أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.36 جنيه للشراء.

وتداول بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك بلوم، مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي
سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.57 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.48 جنيه للشراء، لدى بنك الاستثمار العربي.

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وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.51 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية، مستوى 21.56 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي، 21.52 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.18 لدى بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

ويتداول بنك الإمارات دبي الوطني، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.27 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك المشرق، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء.

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بقلم الحسينى حسن

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