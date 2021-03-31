أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021؛ وذلك بعد أنهت تعاملات الأمس، على تباين، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار واليورو والريال السعودي، وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي ،، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم ، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء، في حين تداولات البنك الأهلي المصري، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

بدأت أسعار صرف العملة الأمريكية، تعاملات اليوم أمام الجنيه، لدى البنك الإسكندرية ، بمستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وسجل سعر العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو أعلى مستوى في مصر لدي بنك بلوم ، عند 18.43 جنيه للشراء، في حين عرض البنك الأهلي المصري، وبنك مصر أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.36 جنيه للشراء، وتداول بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع،وعرض البنك التجاري الدولي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يتيح بنك بلوم، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.56 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.44 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية ، وبلغت سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 21.47 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية، مستوى 21.56 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي، 21.74 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.18 لدى بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

حافظت سعر العملة الإماراتية علي استقرارها لدى بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع، ويتداول بنك الإمارات دبي الوطني، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما بلغت الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري، ووصل أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية لنحو 4.27 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك المشرق، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه.