بنـــوك

أسعار العملات في مصر الأربعاء 18 أبريل

المال- خاص تنشر بوابة "المال" متوسط أسعار العملات العربية والعالمية في مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري. العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشر