أسعار العملات في مصر الأربعاء 18 أبريل

المال- خاص
تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار العملات العربية والعالمية في مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري.
تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار العملات العربية والعالمية في مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري.
|العملة
|الكود
|سعر الشراء
|سعر البيع
|التحويلات/ سعر الشراء
|التحويلات/ سعر البيع
|دولار امريكى
|USD
|يورو
|EUR
|إسترليني
|GBP
|دولار كندي
|CAD
|كرونا دنماركي
|DKK
|كرونا نرويجي
|NOK
|كرونا سويدى
|SEK
|فرنك سويسرى
|CHF
|ين 100
|JPY
|دولار إسترالي
|AUD
|دينار كويتي
|KWD
|ريال سعودي
|SAR
|درهم إماراتي
|AED
|دينار بحريني
|BAD
|ريال عماني
|OMR
|ريال قطري
|QTR
|دينار إردني
|JOD