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أسعار العملات في مصر الأربعاء 18 أبريل

المال- خاص تنشر بوابة "المال" متوسط أسعار العملات العربية والعالمية في مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري. العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشر
9:36 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18 9:36 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18

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المال- خاص
تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار العملات العربية والعالمية في مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري.

العملةالكودسعر الشراءسعر البيعالتحويلات/ سعر الشراءالتحويلات/ سعر البيع
دولار امريكىUSD
يوروEUR
إسترلينيGBP
دولار كنديCAD
كرونا دنماركيDKK
كرونا نرويجيNOK
كرونا سويدىSEK
فرنك سويسرىCHF
ين 100JPY
دولار إستراليAUD
دينار كويتيKWD
ريال سعوديSAR
درهم إماراتيAED
دينار بحرينيBAD
ريال عمانيOMR
ريال قطريQTR
دينار إردنيJOD

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